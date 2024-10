C1: le PSG tombe à Arsenal dans son premier sommet de la saison

Le club de la capitale a perdu son invincibilité dans la nuit de Londres, qu'il quittera avec les regrets d'une prestation ratée avant la pause, et meilleure ensuite, même si cela ne s'est pas vu au tableau d'affichage.

Le révélateur Arsenal a mis en lumière les limites d'un effectif jeune, sans leader technique, coupable de naïveté défensive et d'un manque d'engagement rédhibitoire, parfois, du moins avant la pause.

Les demi-finalistes de la dernière édition, sans Ousmane Dembélé ni beaucoup d'idées, ont été mis à terre sur une tête de Kai Havertz (20e, 1-0) et un coup franc direct de Bukayo Saka (35e, 2-0).

La victoire initiale contre Gérone (1-0), bien qu'étriquée et tardive, leur avait donné un mince élan qui n'a pas résisté aux Londoniens, plus forts collectivement et en contrôle à l'Emirates.