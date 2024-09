C1: le PSG va "créer ses propres stars", selon Luis Enrique

Partager:

FRANCK FIFE Le Paris SG va "créer ses propres stars" et "sa jeunesse n'est pas un handicap", a déclaré l'entraîneur Luis Enrique mardi à la veille de recevoir Gérone (21h00) pour le premier match de Ligue des champions. QUESTION: Votre équipe n'est-elle pas trop jeune et en manque d'expérience pour espérer gagner la Ligue des champions? REPONSE: "Quelle est l'expérience dont on a besoin ? Moi j'ai de l'expérience, non ? Aucun doute, on est une équipe jeune, mais je ne mets aucune limite à mes joueurs. L'expérience c'est important, en tout dans la vie, mais je vois aussi de nombreux joueurs expérimentés qui commettent des erreurs et inversement des jeunes qui réussissent. Ce n'est pas un handicap pour nous".

Q: Vous avez plusieurs fois regretté le mauvais tirage au sort du PSG pour cette phase de Ligue, pensez-vous pouvoir tirer votre épingle du jeu malgré tout? R: "Toutes les équipes n'ont pas le même objectif. On ne va pas utiliser notre mauvais calendrier comme une excuse, on va se battre sur chaque match, parce que la difficulté c'est que chaque but va compter. Le calendrier va être encore plus serré avec ces deux voire quatre matches ajoutés. Mais pour évaluer cette nouvelle compétition, il va falloir attendre. On a déjà des matches de très haut niveau, c'est quelque chose que tout le monde a envie de voir". GEOFFROY VAN DER HASSELT Q: Avez-vous plus de marge de manoeuvre ici au PSG qu'à Barcelone ou en sélection espagnole? "Ici je dirais que c'est un projet plus malléable, j'ai plus d'influence auprès du président, du (directeur sportif) Luis Campos pour créer l'effectif. Je suis ravi de compter sur leur confiance, et je veux leur rendre en apportant des résultats.