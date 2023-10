C1: Lens renverse Arsenal, Galatasaray surprenant contre Manchester United

"Le ciel c'était l'horizon", a repris le stade Bollaert en fusion à la mi-temps et à la 80e lors du traditionnel "Corons". Avec cette victoire contre les Gunners, invaincus cette saison et le match nul lors de la première journée contre Séville (1-1), l'avenir en C1 s'est dégagé pour les Lensois pour leur retour à la compétition reine depuis 2002-2003.

Comme il y a deux semaines, les Nordistes ont encaissé le premier but d'une frappe croisée de Gabriel Jesus après une perte de balle d'Adrien Thomasson (14e). Et à l'image de leur premier match contre les Andalous, les hommes de Franck Haise n'ont pas sombré et ont intensifié le pressing pour égaliser d'un superbe but.

Après une récupération de Deiver Machado, Elye Wahi a enchainé parfaitement contrôle-remise pour Adrien Thomasson, qui a enroulé une frappe pure du droit (25e). Le fautif est devenu sauveur.

Tout comme Elye Wahi, auteur d'un but tout aussi beau.