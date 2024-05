C1: les Barcelonaises restent reines d'Europe aux dépens de Lyon

La passation de pouvoir a été confirmée: les Barcelonaises, tenantes du titre et emmenées par Aitana Bonmati, ont remporté la Ligue des champions en battant l'Olympique lyonnais (2-0), octuple champion d'Europe, samedi à Bilbao.

Gestes techniques, duels, ambiance... Au bout d'une finale haletante et de haut niveau, les Catalanes, qui en sont à leur quatrième finale consécutive et leur cinquième en six saisons, ont pris le pouvoir face à leurs grandes rivales.

Et comme un symbole ce sont les deux dernières Ballon d'Or qui ont puni les joueuses de Sonia Bompastor pour offrir la troisième coupe d'Europe à leur club: d'abord Bonmati (2023) puis Alexia Putellas (2021, 2022), rentrée en toute fin de match.

Peu gênée par la défense, Bonmati a débordé côté gauche et a trompé la gardienne lyonnaise Christiane Endler par une frappe détournée par Vanessa Gilles (63e).