C1: Manchester City sans souci à Bratislava (4-0)

En Slovaquie, les Mancuniens ont rapidement ouvert le score par leur capitaine Ilkay Gündogan (1-0, 8e). Sa frappe sans contrôle a été légèrement déviée, mais elle prenait de toute façon le chemin des filets.

Servi par Jérémy Doku, déjà impliqué sur le premier but, Phil Foden a doublé la mise (2-0,15e). Doku, décidément très en vue, a trouvé l'équerre du but sur une frappe enroulée (24e). Puis le gardien du Slovan, Dominik Takac, a été sauvé par un montant et la barre sur des tentatives de Foden (26e) et Gündogan (39e).

C'est finalement Haaland qui a enfoncé le clou. Lancé en profondeur par Rico Lewis, il a crocheté Takac pour conclure dans le but vide (3-0, 58e). Le devoir accompli après avoir inscrit son 11e but cette saison avec City, le Norvégien a ensuite rejoint le banc.