C1: Mbappé pourra débuter contre la Real Sociedad (Luis Enrique)

Mardi, Kylian Mbappé était présent à l'entraînement au Campus PSG, sous les yeux du président du PSG Nasser Al-Khelaifi et du directeur sportif Luis Campos.

"Il a reçu un coup mais il s'est entraîné hier et aujourd'hui, il est en forme pour jouer, il va faire un très grand match", a également expliqué le milieu Fabian Ruiz en conférence de presse, à propos du Français en fin de contrat en juin et libre de signer où il veut.

"Je crois que quand une équipe a un joueur du rang de Kylian Mbappé, la seule chose qu'il faut comprendre c'est que plus il joue, mieux c'est pour l'équipe. Il aurait pu jouer il y a quatre jours mais le risque n'était pas utile", a souligné le coach espagnol.

"C'est Kylian qui va en décider, on n'en parle pas. On parle de foot uniquement, et le seul thème dans le vestiaire, c'est le match de demain", a ajouté Fabian Ruiz au sujet de l'avenir de son coéquipier.

Alors que cela pourrait être le dernier match de Mbappé avec Paris en Ligue des champions au Parc en cas d'élimination le 5 mars, Luis Enrique a répondu: "Potentiel ? Non. Potentiel dernier rendez-vous ? Non. Ce n'est pas la manière dont je le ressens, et donc je ne sens ni joie ni tristesse, il est comme d'habitude".

Tout comme Mbappé, le milieu Lee Kang-In, de retour de la Coupe d'Asie, et Nuno Mendes ont participé à la séance d'entraînement. Le Portugais s'est entraîné toute la séance, une première depuis sa blessure fin avril dernier.