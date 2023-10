C1: Paris naufragé à Newcastle, City et le Barça voyagent bien

Mené ensuite 3-0, Paris a réagi avec le premier but sous ses nouvelles couleurs de la recrue Lucas Hernandez (56e). Mais à l'image de sa star Kylian Mbappe, les Rouges et Bleus ont globalement été transparents.

Après sa victoire inaugurale contre l'Etoile rouge de Belgrade (3-1), le vainqueur de la dernière édition Manchester City a fait le plein de points à Leipzig sur le même score pour prendre seul la tête du groupe G.

Grâce à Phil Foden (25e), les Citizen avaient ouvert le score. Mais, peut-être inspiré par ses ex-coéquipiers lensois, qui ont créé l'exploit contre Arsenal mardi (2-1), le Belge Lois Openda a égalisé pour Leipzig (2e, 3 pts) - son premier but en Ligue des champions.

Il a fallu attendre la fin de match, ces minutes si précieuses qui révèlent les grandes équipes, pour que City prenne le dessus grâce aux entrants Julian Alvarez, sur une belle frappe enroulée sans élan (84e), et Jeremy Doku, lancé en profondeur (90e+2).

- Quatuor de cadors à six points -

Comme City, et comme le Bayern Munich et le Real Madrid, qui ont gagné mardi, la quatrième équipe à six points après deux journées est le FC Barcelone. Un quatuor en or.

Mardi, le Barça n'a pas forcé le talent et s'est contenté d'un but de Ferran Torres à Porto (2e, 3 pts).

Dans l'autre match du groupe H, les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk ont renversé à l'extérieur les Belges du Royal Antwerp (3-2) en début de soirée.

L'Atlético de Madrid avait aussi difficilement battu Feyenoord sur le même score (3-2). Les Colchoneros ont été menés deux fois, mais grâce au doublé d'Alvaro Morata, au retourné acrobatique d'Antoine Griezmann et aux arrêts de Jan Oblak, ils ont pris le dessus.

Les Madrilènes sont premiers, à égalité de point avec la Lazio de Rome (2e, 4 pts), spécialiste du temps additionnel: après avoir égalisé contre l'Atlético grâce à une tête de leur gardien, c'est encore au bout du bout que les Italiens ont changé le cours du match, sur la pelouse du Celtic Glasgow (2-1).