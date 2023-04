C1: Pep Guardiola, une trace au Bayern malgré un palmarès en demi-teinte

La dernière fois que Pep Guardiola a foulé la pelouse du stade munichois, c'était le 14 mai 2016 pour la dernière journée de Bundesliga contre Hanovre et célébrer un troisième titre de champion, assuré une semaine plus tôt.

Au moment de s'installer dans l'auditorium mardi soir pour le traditionnel point presse à la veille du quart de finale retour de Ligue des champions entre le Bayern et Manchester City, le technicien espagnol aura reconnu les murs.

En revanche, depuis l'été 2013 et son installation à Munich, la direction bavaroise a complètement changé puisque le triumvirat de l'époque composé d'Uli Hoeness (président), Karl-Heinz Rummenigge (président du directoire) et Matthias Sammer (directeur sportif) a été remplacé respectivement par Herbert Hainer, Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic.

En trois saisons et 161 matches dirigés sous les couleurs du Bayern, Guardiola a ajouté sept trophées à son palmarès, dont deux doublés Coupe/Championnat et une bonification du triplé de Jupp Heynckes (Coupe/Championnat/Ligue des champions) en un quintuplé avec la Supercoupe d'Europe et le Mondial des clubs en 2013.