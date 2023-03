C1: Porto compte sur Pepe, déjà quadra, pour renverser l'Inter

Son leadership n'étant plus à prouver, le vétéran ne cesse de donner de la voix pour diriger la ligne défensive et haranguer ses troupes.

La longévité de Pepe est un exploit en soi: s'il est aligné contre l'Inter, le Luso-brésilien deviendra, à 40 ans et 16 jours, le deuxième joueur de champ le plus âgé à disputer un match à élimination directe de Ligue des champions.

Selon le statisticien Opta, il dépasserait ainsi l'ancien défenseur italien de l'AC Milan Alessandro Costacurta (40 ans et 2 jours) et n'aurait devant lui que la légende de Manchester United, l'ailier gallois Ryan Giggs (40 ans et 123 jours).

Le 26 février, jour de son anniversaire, Porto a encaissé une défaite surprise à domicile face au Gil Vicente (2-1) en championnat du Portugal, mais le club et ses supporters ont marqué la date en lui rendant un hommage chaudement applaudi.

- "Enorme passion" -

La veille, l'entraîneur des Dragons, Sergio Conceiçao, l'avait décrit de façon dithyrambique: "Je ne le répéterai jamais assez: c'est un athlète exceptionnel. Je suis heureux qu'il atteigne 40 ans avec vitalité, santé et ambition".

"S'il y a un joueur qui incarne nos fondamentaux, c'est bien lui: la rigueur, la compétence, l'ambition qu'il a encore tous les jours. Tout cela n'est possible qu'avec une énorme passion pour le football", a déclaré Conceiçao.

Si le succès n'est pas au rendez-vous face à l'Inter, Pepe, sous contrat avec Porto jusqu'à la fin juin 2023, risque de disputer mardi l'ultime match européen de sa longue carrière.