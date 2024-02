C1: sans Bellingham et sans défense, le Real Madrid à l'assaut de Leipzig

Auteur d'une phase de groupe parfaite en C1, bouclée avec six victoires en six journées et leader de Liga, le Real Madrid devra trouver le moyen de briller sans son nouveau Galactique, au ratio impressionnant de 20 buts en 29 rencontres depuis son arrivée l'été dernier pour 103 millions d'euros.

- Vinicius de retour "au top" -

A Leipzig mardi, le club madrilène pourra heureusement compter sur le retour en forme de son feu follet Vinicius Junior, auteur de six réalisations sur ses huit derniers matchs et intenable sur le front de l'attaque.