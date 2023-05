Dubaï a choisi son camp et affiche un lieu emblématique aux couleurs de l'AC Milan

Une question divise le monde du sport en ce moment : AC ou Inter Milan ? Les deux rivaux historiques que tout oppose, à l'image des couleurs qui les incarnent, s'affronteront lors des demi-finales de Ligue des Champions.

Conscient d'avoir une chance de renouer avec l'histoire, l'AC Milan a fait les choses en grand. Au moyen d'une campagne marketing sobrement intitulée "A light that never shades" (une lumière qui ne s’éteint jamais, en référence au glorieux passé), le club a décidé d'illuminer des lieux emblématiques avec ses couleurs. Parmi ceux-ci, se trouvent évidemment des endroits de Milan, tels que la Piazza del Duomo, le stade San Siro et l’hippodrome de San Siro.