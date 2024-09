FC Bruges-Dortmund EN DIRECT: le match est animé mais le score reste vierge au repos (0-0)

> Suivez le match en direct sur RTL Play

45' Fin de la première période C'est la pause ici à Bruges, pas de but et deux équipes qui pêchent un peu dans leur jeu offensif, ce qui explique ce score vierge. On se retrouve dans 15 minutes !

37' SKOV OLSEN ! Joli travail de Skov Olsen dans l'élimination à gauche de la surface. Il se retrouve à l'entrée du petit rectangle, tente de croiser sa frappe mais le gardien est là pour dégager le ballon.

32' Occasion manquée Tzolis est bien servi en profondeur sur la gauche, mais il remporise un peu trop et va au duel avec Schlotterbeck. Il le perd et réclame un penalty, qui n'est logiquement pas accordé. Occasion gâchée encore une fois.

29' La vigilance de Mignolet Adeyemi est servi d'une louche sur la gauche du rectangle et alerte Mignolet sur une frappe dans un angle fermé. Le portier brugeois est encore une fois bien en place.

24' Les frappes s'enchaînent Des deux côtés, les tires sont nombreux. Mais ils manque de précision jusqu'ici. On assiste à un match franchement disputé.

16' MALEN ENCORE ! Malen est servi en profondeur et se retrouve seul face à Mignolet, qui gagne le duel pour sortir un bel arrêt au sol.

12' OH L'OCCASION ! Vetlesen vient d'avoir une occasion colossale ! Sur un énorme cafouillage dans la défense, les Brugeois enchaînent les frappes. Kobel sort une belle parade et Vetlesen se retrouve seul devant le but vide au petit rectangle... et envoie ça sur la barre !

7' Adeyemi frappe de loin Première tentative à distance d'Adeyemi, sur une frappe puissante. Mignolet est à la bonne place et écarte le ballon.

4' MALEN ! Il suffisait de le dire: première grosse occasion pour Dortmund. Sur un centre venu de la droite, Malen reprend de volée mais sa frappe croquée file à côté.

3' Bruges entame bien Les Brugeois sont entreprenants dans ces premières minutes, avec quelques belles percées offensives, mais pas encore de frappe.

0' C'est parti ! La rencontre vient tout juste de débuter ! Bon match à tous !

20h30 On espère du spectacle La rencontre approche. On espère voir du spectacle et pourquoi pas des buts incroyables, comme celui de Debast hier. Vous ne l'avez pas vu ? Allez, cadeau !

20h16 Dortmund en démonstration ? Finaliste de la Ligue des Champions l'an dernier, le Borussia Dortmund va-t-il dérouler contre Bruges ? Kevin Mirallas le craint, mais reste cependant prudent. À lire aussi "Je ne dirais pas qu'ils vont rouler sur Bruges": on vous préface le choc Bruges-Dortmund en trois questions

20h03 La compo de Dortmund Le Borussia Dortmund aussi a dévoilé son onze, avec quelques choix importants. Schlotterbeck retrouve sa place en défense et renvoie Anton sur le banc. Jamie Bittens aussi est sur le banc. Emre Can va débuter, alors que la ligne Adeyemi-Sabitzer-Brandt-Malen est confirmée en attaque. On notera aussi la présence de Julien Duranville sur le banc.

19h51 La composition brugeoise La composition de Bruges vient de tomber. C'est clairement le onze type, avec notamment le retour d'Ordonez en défense et de Onyedika dans le milieu du jeu. Vanaken, en bon capitaine, est aussi sur le terrain. Pas de surprise donc.



Here’s our squad to face Dortmund! #CLUBVB #UCL pic.twitter.com/Cw7B20EDTV — Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 18, 2024