Foot: le Real Madrid attend Mbappé pour continuer la fête

L'attaquant de 25 ans n'a jamais caché son amour pour le Real, dont les posters ornaient les murs de sa chambre d'enfant, et les Merengue n'ont jamais lâché le contact avec le joueur, érigé en priorité par leur président Florentino Perez ces dernières années.

Les destins du crack tricolore, qui a toujours clamé son envie de "marquer l'histoire" de son sport, et du plus grand club du monde étaient faits pour se croiser et le dénouement est désormais tout proche, l'annonce étant prévue pour lundi ou mardi, selon une source proche du dossier.

Il était hors de propos pour le Real de phagocyter la préparation de la finale de la Ligue des champions avec l'arrivée en fanfare de Mbappé. La victoire face au Borussia Dortmund dans la poche (2-0), la voie est maintenant libre pour acter la signature du Français.