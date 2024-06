Foot: le Real Madrid remporte une 15e Ligue des champions en battant le Borussia Dortmund en finale (2-0)

Le club espagnol, qui possède le record de victoires dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, a pourtant été sérieusement malmené par son adversaire mais a fini par s'imposer en fin de rencontre sur un but de la tête de son défenseur Dani Carvajal (74e) et un autre de son principal atout offensif, le Brésilien Vinicius Junior (83e).

Il s'agit du 5e sacre européen de Carlo Ancelotti, entraîneur le plus titré en C1 après ses succès en 2003 et 2007 à la tête de l'AC Milan et 2014, 2022 et 2024 avec le Real Madrid.

Champion d'Espagne pour la 36e fois de son histoire, le Real, qui avait sorti en quarts de finale le tenant du titre Manchester City, boucle ainsi une nouvelle saison faste avant d'accueillir dès la semaine prochaine dans son effectif une nouvelle star, Kylian Mbappé.

Le capitaine des Bleus complètera ainsi l'effectif cinq étoiles du Real aux côtés des autres vedettes madrilènes Jude Bellingham, Rodrygo et Vinicius.