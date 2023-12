Foot/C1: Porto remporte son duel contre le Shakhtar et s'offre les 8es

Entre temps, Donetsk est parvenu à égaliser (29e), et s'est offert un peu d'espoir, après un moment de doute au niveau de l'arbitrage. Le but de Danylo Sikan a d'abord été annulé, après que le passeur décisif Oleksandr Zubkov a été signalé hors-jeu par l'arbitre de touche.

Le premier but de Galeno est venu dès la 9e minute de jeu, après un contrôle et une frappe du droit tout en sérénité devant la cage. Le deuxième, juste avant la mi-temps: à la suite d'un coup franc joué à deux, le Brésilien a finalement été trouvé et a marqué d'une frappe puissante au premier poteau.

Dans l'ensemble dominateur en première période, Porto a ensuite creusé l'écart dans le deuxième acte grâce à un superbe but de Mehdi Taremi.

Sur une passe manquée adverse, Galeno est parvenu à jaillir pour récupérer la balle et servir Taremi qui a crucifié Dmytro Riznyk.

Le Shakhtar a ensuite réduit l'écart grâce à une frappe de Sikan contrée (73e) par Eustaquio dans sa cage.

Mais le club ukrainien semblait déjà trop loin, et le très expérimenté Pepe, 40 ans et pour son centième match de Ligue des champions, a inscrit le quatrième but de la soirée pour Porto à peine trois minutes plus tard.

Et une nouvelle erreur défensive adverse t offert un cinquième but au club portugais grâce à Francisco Conceiçao.

De quoi donner définitivement de l'air aux hommes de Sergio Conceiçao, père du dernier buteur, qui vont donc retrouver les phases finales de la Ligue des champions, comme l'an dernier.

Anecdotique, le dernier but de la soirée est signé Eguinaldo pour Donetsk.