Lens-Arsenal: Elye Wahi, nouveau chouchou de Bollaert

"Elye Wahi, Elye Wahi, Elye Wahi!": le public lensois ne s'y trompe pas, c'est le nom de l'attaquant de 20 ans qu'il a le plus été scandé mardi soir. Car avec lui, Bollaert est en train de se trouver un nouveau chouchou.

Une passe décisive et un but: grand artisan de l'exploit contre Arsenal en Ligue des champions (2-1), le néo-attaquant lensois Elye Wahi a marqué les esprits mardi soir à Bollaert.

Et de quelle manière ! Après un une-deux bien travaillé côté droit avec Florian Sotoca, prenant la défense anglaise de vitesse, Przemyslaw Frankowski a adressé un centre parfait à l'attaquant lensois. Sans contrôle, l'ancien Montpelliérain a ajusté au point de penalty David Raya, le gardien d'Arsenal impuissant (69e).

Recruté cet été pour tenter de faire oublier son ancien artificier en chef Loïs Openda, parti à Leipzig, Wahi a marqué un but et de gros points dans ce match si prestigieux. Dans cet exploit contre le vice-champion d'Angleterre.

Déjà contre Strasbourg (1-0), il avait inscrit un but merveilleux, plein de sang-froid, pour la deuxième victoire de Lens de la saison en Ligue 1 après avoir battu Toulouse (2-1).

- Doublement décisif -

C'est sur cette belle lancée que Lens recevait Arsenal. Le premier match de Ligue des champions à Bollaert pour les Sang et Or depuis 21 ans... et, déjà, une victoire 2-1 contre un cador européen, l'AC Milan.