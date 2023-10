Ligue des champions: Barcelone réussit son examen à Porto

Au final, une erreur de Porto et davantage de réalisme des Catalans ont permis au Barça de s'isoler en tête du groupe H, avec six points et trois longueurs d'avance sur leur adversaire du soir et le Shakhtar Donetsk, vainqueur à Anvers plus tôt dans la soirée (3-2).

De quoi rassurer une équipe déterminée à redorer son blason européen après deux éliminations de suite en phase de poules de C1.

Car depuis son arrivée sur le banc barcelonais, Xavi a trouvé la formule pour permettre à son club de retrouver son identité de jeu et remporter son premier titre de champion d'Espagne depuis 2019.