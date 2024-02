Ligue des champions: Brahim Diaz offre la victoire au Real Madrid à Leipzig

Une nouvelle réalisation dans un grand rendez-vous cette saison pour l'ancien Milanais devenu joker de luxe de Carlo Ancelotti, déjà buteur à deux reprises contre l'Atlético Madrid en Supercoupe d'Espagne (5-3) et en Liga la semaine passée (1-1).

Intraitable en Liga, les Merengues poursuivent néanmoins leur sans-faute en C1 après une phase de poules bouclée avec six victoires en six rencontres, malgré un effectif incomplet et décimé par les blessures.

Une hécatombe qui semble se poursuivre, le héros du jour Brahim Diaz, visiblement touché au mollet, ayant été contraint de céder sa place à Lucas Vasquez à la 84e minute.