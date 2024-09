Ligue des champions: débuts ratés pour Lille, réussis pour Mbappé et le Real

Pierre-Philippe MARCOU

Lille a manqué ses débuts dans la nouvelle formule de la Ligue des champions en s'inclinant au Sporting Portugal Lille (2-0) et finissant à dix, mardi, alors que le Real a battu Stuttgart (3-1) avec un but de Kylian Mbappé.

Le match a tourné au vinaigre en deux minutes avant la mi-temps pour le Losc, qui a encaissé un but du canonnier des Lions Viktor Gyökeres (38) et a perdu Angel Gomes exclu pour un second avertissement (40).