Ligue des champions: exploit de Lille contre le Real Madrid, Monaco se sort du piège croate

A force de parades et de dépassement de soi, Lucas Chevalier et la défense lilloise ont su conserver le résultat malgré l'entrée en jeu de Kylian Mbappé.

- L'Atlético corrigé à Lisbonne -

Mais la rencontre s'est rapidement muée en piège avec une pataugeoire en guise de pelouse à cause de la pluie. Difficile de fluidifier le jeu pour les hommes d'Adi Hütter. Les locaux, eux, ont pourtant su déjouer cet obstacle avec un joli but de Petar Sucic qui, servi dans la surface, a enchaîné un crochet et un tir piqué (45+3).

Damir SENCAR

Monaco n'a d'abord pas su emballer la rencontre pour revenir, et pire, a encaissé un second but sur une superbe frappe de Martin Baturina (66). La réduction du score de Salisu a changé la donne et Denis Zakaria a égalisé sur pénalty (89).

La Juventus Turin de Thiago Motta a créé un petit exploit à Leipzig car même quand elle a été réduite à 10 suite à l'exclusion de son gardien Michele Di Gregorio, elle a su égaliser par deux fois, avant de prendre l'avantage (3-2). Un doublé de Dusan Vlahovic a notamment répondu au doublé de Benjamin Sesko.