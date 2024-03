Ligue des champions: la désillusion italienne

Tout un symbole: meilleur buteur du Championnat d'Italie, Lautaro Martinez a précipité l'Inter dans un goufre en expédiant son tir au but dans les tribunes du Metropolitano.

Dans le sillage de l’Inter Milan, vice-championne d’Europe 2023 renversée par l’Atletico Madrid, le football italien est tombé de haut: il n’aura aucun représentant en quarts de la Ligue des champions alors qu’il en avait trois il y a tout juste un an.

Plus tôt, dans le temps réglementaire (76e), Marcus Thuram, seul face à Jan Oblak, a trop enlevé sa reprise et manqué l'occasion de mettre KO l'Atletico, alors éliminé.

Martinez (23 buts en championnat) et Thuram (10 buts et autant de passes décisives pour ses débuts en Serie A) incarnent depuis août l'Inter triomphante, celle qui survole la saison 2023-24 avec 16 points d'avance sur son premier poursuivant, l'AC Milan.

Mercredi soir, l'Argentin et le Français n'ont pas réussi à tirer de son mauvais pas leur équipe, présentée avant ce match retour comme l'une des meilleures d'Europe, si non la meilleure, au regard de son style de jeu et de ses statistiques (13 victoires en autant de matches disputés en 2024).