Ligue des champions: le Barça inflige une manita à Anvers et soigne son entrée

Cette rencontre face aux Sévillans semble d'ailleurs avoir servi de déclic pour les joueurs de Xavi tout comme l'attaquant portugais, en échec à l'Atlético et qui sert maintenant de compère d'attaque au Polonais Robert Lewandowski. Le nouveau duo barcelonais apporte la folie qu'il manquait au jeu de possession parfois trop statique des Catalans en ce début de saison.

Privés de ballons et recroquevillés en défense, les joueurs d'Anvers ont tenté de résister aux combinaisons catalanes, avant de craquer dès la 11e minute.

Servi dans la profondeur par De Jong, Félix a fait parler sa qualité technique pour fixer son vis-a-vis et ajuster un centre parfait au deuxième poteau repris de volée par Lewandowski à bout pourtant (19e), auteur de son 100e but en compétition européenne.

La rencontre a ensuite tourné à la démonstration, quand un défenseur belge a détourné un centre anodin de Raphinha dans son propre but avec l'aide du poteau (22e).

Les Catalans auraient pu s'arrêter là et se contenter de gérer, mais ils tenaient à faire de ce premier match de Ligue des champions dans leur enceinte temporaire de Montjuïc une fête.

Les 40.000 spectateurs, moins de la moitié de l'affluence habituelle au Camp Nou, aujourd'hui en travaux, ont vu leur équipe prendre plus de risques et retrouver de l'allant offensif.

Aux retours des vestiaires, Gavi a récupéré un ballon dans la surface après une tentative contrée de Lewandowski et ne s'est pas posé de question, marquant le quatrième but d’une frappe puissante du gauche (54e).

Quelques minutes plus tard, alors que le Barça continuait de développer son jeu, João Félix, encore lui, a signé un doublé de la tête sur un centre enroulé de Raphinha (66e).

"Nous avons tous très bien joué. Je suis heureux de cette victoire et je m'amuse" a expliqué le Portugais prêté par l'Atlético Madrid sur Movistar+. "Je suis là pour aider et nous cherchons tous à apporter de la joie au club et à ses supporters" a-t-il ajouté.

Les Belges n'ont pas réussi à faire craquer Ter Stegen pour sauver l'honneur, l'Allemand réussissant une double-parade spectaculaire devant Muja, mais il y avait dans tous les cas hors-jeu au départ de l'action.

Entré en jeu à l'heure de jeu, le prodige Lamine Yamal, 16 ans, est devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la compétition derrière Moukoko (Borussia Dortmund).

Robert Lewandowski, buteur pour le quatrième match consécutif, a eu l'occasion d'inscrire un sixième but mais a buté sur le gardien français Jean Butez, dont le calvaire a fini par se terminer sur le score de 5-0.

Grâce à ce premier succès en soignant sa différence de but, le Barça prend la tête du groupe H devant Porto, également vainqueur sur la pelouse du Shakhtar Donetsk.

Le grand Barça qui a dominé l'Europe lors de la dernière décennie n'est peut-être pas encore de retour. Mais le Barça moyen des derniers mois, lui, semble bien loin.