Ligue des champions: le Real Madrid trop réaliste pour Naples

Le Real Madrid a été mené par Naples dans l'ambiance électrique du stade Maradona, mais le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des champions n'a pas paniqué et a retourné la situation en sa faveur (3-2), mardi.

Poussé par 54.000 supporters survoltés, le Napoli a repris le contrôle du ballon et concrétisé sa domination sur corner grâce à sa charnière défensive Natan dont la tête a été repoussé par la transversale, et Leo Ostigard qui a repris victorieusement le ballon en profitant de la sortie hasardeuse de Kepa (19e, 1-0).

Les champions d'Italie en titre ont laissé passer un premier orage sur une accélération de Rodrygo dont le tir a été repoussé par Alex Meret (6e), puis une reprise de Bellingham qui a frôlé le montant droit du but napolitain (10e).

Une frappe lointaine de Piotr Zielinski (25e) a encore exposé la fébrilité du gardien de but espagnol, mais a aussitôt marqué le début d'un second orage madrilène.

Touchés au moral, les Napolitains ont multiplié les approximations défensives et Bellingham a doublé la mise en s'enfonçant sans effort dans la surface de réparation pour inscrire son deuxième but de la C1 (34e, 2-1), son 8e cette saison à seulement 20 ans.

De retour des vestiaires, Victor Osimhen, discret jusque là, a obtenu un penalty. Mais depuis son échec à Bologne en championnat (0-0), le meilleur buteur de Serie A la saison dernière, convoité par quelques cadors européens et un club saoudien cet été, laisse Zielinski les tirer et les marquer (54e, 2-2).

Naples a encore inquiété Kepa via Khvicha Kvaratskhelia (65e), mais le Real Madrid a mieux fini grâce aux entrées de Joselu et de Luka Modric.

Pour son retour à Naples, Carlo Ancelotti, qui a dirigé le Napoli entre 2018 et 2019, a, contrairement à ses habitudes, explosé de joie quand la frappe surpuissante de Federico Valverde a percuté la transversale napolitaine, puis est rentré dans le but après avoir été repoussé par le dos du gardien de Naples (78e, 3-2).

Une ultime tentative d'Osimhen (90+1e) a fait se lever une dernière fois le stade Maradona qui a raccompagné ses joueurs aux vestiaires en les applaudissant malgré ce revers.

Grâce à ce succès, le Real prend les commandes du groupe C avec six points, devant Naples et Braga avec trois points chacun.