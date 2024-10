Ligue des champions: l'exploit lillois contre les Rois de Madrid (1-0)

Appliqué et solide, Lille a réussi l'exploit de battre le Real Madrid (1-0) dans sa compétition fétiche, la Ligue des champions, au Stade Pierre-Mauroy mercredi lors de la deuxième journée de la phase de ligue.

À Villeneuve-d'Ascq, les quinze trophées de la plus prestigieuse compétition européenne entre clubs, dont celui de la saison dernière, qui garnissent l'immense palmarès du Real, n'ont pas pesé si lourd face au Losc, concentré de bout en bout pour écrire l'une des plus grandes lignes de son histoire. Le Real n'avait plus perdu depuis 36 rencontres toutes compétitions confondues.