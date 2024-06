Ligue des Champions: Londres en ébullition avant la grande finale Real-Dortmund

À quelques heures de la finale de la Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid, Serge Vermeiren, notre journaliste RTL info, est à Londres où la tension est palpable et les supporters affluent par milliers.

Les fans font la file pour se prendre en photo avec cette prestigieuse coupe, qui sera remise ce soir au vainqueur.

On joue quand même dans notre compétition

Parmi les nombreux supporters présents, on trouve des Belges, qui ont réussi à obtenir des billets pour l'un des deux camps.

Sébastien, un fan du Real Madrid, assiste pour la première fois de sa vie à une finale de la Ligue des Champions. "On est chez nous là. On joue quand même dans notre compétition. On espère que la bonne étoile sera sur Londres ce soir", déclare-t-il avec espoir.