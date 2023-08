Ligue des champions: Paris et Lens à l'heure du jugement

Paris et Lens retiennent leur souffle. Les deux représentants français en Ligue des champions vont connaître jeudi à Monaco leurs adversaires en phase de groupes, le PSG espérant éviter notamment le Real Madrid, l'Inter Milan ou Arsenal, alors que les Sang et Or, reversés dans le chapeau 4, peuvent craindre le pire.

Même si les dirigeants parisiens n'évoquent plus la C1 comme un objectif prioritaire et qu'ils se sont lancés dans une nouvelle ère avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, ils restent l'un des clubs les plus attendus parmi les 32 sur la ligne de départ.