Ligue des champions: Patatras, l'OM et la L1 tombent déjà

"On peut dire que le destin nous a joué un mauvais tour", a résumé dépité le nouvel entraîneur marseillais Marcelino. "Pour moi, c'est assez facile d'analyser le match, mais c'est difficile de justifier le résultat. On aurait dû marquer plus de buts, ça aurait été logique tant on a été supérieurs", a-t-il ajouté.

De fait, le résultat de mardi porte une part d'irrationnel. Supérieur au Panathinaïkos et très séduisant lors de la première période et en prolongation, l'OM a eu une quantité invraisemblable d'occasions mais n'en a transformées que deux.

Il a aussi fallu une accumulation de faits de jeu contraires - deux buts annulés pour hors-jeu, un penalty refusé à Guendouzi dans le temps additionnel, un autre accordé aux Grecs dans les toutes dernières secondes après intervention du VAR, un tir de Vitinha repoussé sur la ligne adverse... - pour que Marseille trouve le moyen de ne pas écarter définitivement le Panathinaïkos.