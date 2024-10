Ligue des champions: Sous des pluies torrentielles, Monaco arrache un point à Zagreb

Monaco reste donc invaincu dans la compétition. Avec quatre points, l'équipe de la Principauté, barragiste, pointe à la 14e place. Mais elle le doit à un renversement de situation, dû à la volonté perpétuelle d'attaquer d'Adi Hütter et à la force mentale de Denis Zakaria.

Monaco a failli tomber, sous des trombes d'eau, dans le piège tendu par Nenad Bjelica et son Dinamo Zagreb mercredi soir au Stade Maksimir, lors de la 2e journée de la Ligue des champions, mais Denis Zakaria a égalisé à la 90e minute sur pénalty (2-2).

Ce but de l'international suisse et capitaine de Monaco a été arraché après un match où, sous une pluie torrentielle et continue, le Dinamo, moins joueur que son adversaire mais motivé comme jamais, est parvenu à marquer sur chaque erreur monégasque.

Après l'humiliation subie à Munich contre le Bayern (défaite 9-2), lors de la première journée, le nouvel entraîneur croate Bjelica avait annoncé "autre chose" à propos de son équipe. Ce fut bien le cas.

Comme prévu, et malgré une ligne de cinq défenseurs (dont trois Français Théophile-Catherine, Bernauer et Pierre-Gabriel), associés à trois milieux de terrain très compacts, le Dinamo a attaqué fort devant son Kop de 6.000 ultras, qui n'a jamais cessé d'encourager.