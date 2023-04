Ligue des champions: suspense maximal en Italie, plus limité ailleurs

L'Italie détient la palme du suspense avant le choc entre Naples et l'AC Milan, mardi (21h00), assurément le plus indécis des quarts de finale retour de Ligue des champions, où le Real Madrid, Manchester City et l'Inter Milan s'avancent avec assurance.

L'AC Milan déboule dans le sud de la Botte fort de l'avantage acquis à l'aller (1-0), mais il faudra résister aux vents contraires: un stade Diego-Maradona bouillant, rempli par près de 55.000 spectateurs et ragaillardi par le retour de blessure de l'attaquant vedette Victor Osimhen.