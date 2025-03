Liverpool-PSG EN DIRECT: des occasions à foison et pourtant, place aux prolongations

Après avoir subi durant une bonne partie de la seconde période, les Parisiens commencent très fort les prolongations. Désiré Doué, notamment, voit sa frappe frôler le poteau d'Alisson. On est passé tout près du 0-2.

L'action de la dernière chance (un corner pour Liverpool) n'aura pas été concluante. Les deux équipes sont toujours à égalité (au cumulé des scores des deux matchs) et vont donc essayer de se départager aux prolongations.

Il y aura 5 minutes de plus pour trouver la faille, d'un côté comme de l'autre, et éviter les prolongations.

Coup sur coup, le portier parisien fait un gros arrêt face à Diaz puis une déviation cruciale sur un centre une minute plus tard. Les supporters d'Anfield poussent leurs joueurs avec tout le souffle de leurs poumons. L'ambiance est folle, ne manque que le but.

Le ballon passe encore une fois tout proche de la ligne de but de Donnarumma, mais ne rentre pas. Les Reds sont incroyablement proches d'inscrire un but, mais n'y parviennent pas.

Double changement côté anglais : Diogo Jota cède sa place à Darwin Nunez et Alexander-Arnold (qui s'est fait mal) est remplacé par Quansah.

Premier changement de la partie et il est parisiens. Désiré Doué remplace Bradley Barcola.

Liverpool pousse plus fort que jamais. Les tirs s'enchaînent, les occasions aussi, mais il y a toujours un Parisien sur la trajectoire pour empêcher les Anglais de marquer. Ils en ont plein les pieds, mais tiennent bon. Si Liverpool ne concrétise pas son temps fort, cela pourrait couter cher à la fin du match.

Mi-temps

C'est la pause

Un petit coup d'eau, quelques consignes et on va vite reprendre. La première mi-temps était un régal, on a hâte de la seconde !