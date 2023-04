Liverpool sort une saison cataclysmique: fâché, Jürgen Klopp va sanctionner ses joueurs... en réduisant leurs vacances

Jurgen Klopp vient de connaître sa pire saison à la tête de Liverpool. Actuellement 7e du championnat anglais, les Reds n'ont jamais semblés capables de jouer le titre ou les premières places. Pire : une qualification pour la Ligue des Champions tiendrait presque du miracle. En effet, Liverpool accuse 9 points de retard sur Newcastle et Manchester United, derniers qualifiés possibles, et ce à 7 matchs de la fin.

Lors d'une conférence de presse en amont du déplacement de Liverpool face à West Ham de ce mercredi, l'entraîneur allemand s'est confié sur ses ambitions pour la saison suivante. "Cette année doit être différente, nous devons mettre de l'intensité et nous devons préparer cela pendant la pré-saison", explique-t-il, avant de promettre que ses joueurs payeront leurs mauvais résultats en ayant... moins de vacances. "C'est pourquoi je veux qu'ils se retrouvent l'entraînement le plus rapidement possible, en respectant tout de même leur besoin de vacances."

Ainsi, Klopp souhaite que son groupe se présente aux entraînements dès le 8 juillet, voire le 11 pour ceux qui auront été appelés lors de la trêve internationale du mois de juin. De ce fait, les internationaux, présents en nombre chez les Reds, n'auront droit qu'à deux semaines de récupération estivale. Un sacrifice nécessaire selon l'homme fort de Liverpool :"Je veux qu'ils partent en vacances le plus longtemps possible, mais, pour l'année prochaine, nous devons nous assurer d'être ensemble le plus tôt possible. La prochaine saison est au-dessus de tout, pour être honnête".

Les mauvaises langues diront que les Reds semblaient en vacances durant toute la saison écoulée...