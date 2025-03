PSG-Liverpool EN DIRECT: les Parisiens sont en train d'étouffer Liverpool (0-0)

Ousmane Dembélé, encore lui, fait un superbe travail et rentre dans l'axe, mais sa frappe à distance est contrée. Dans la foulée, les Parisiens ouvrent le score sur une frappe enroulée de Kvaratskhelia, qui a été parfaitement isolé sur la droite du rectangle. C'est un très joli but... qui est finalement annulé pour une position de hors-jeu !

On sent que ce match est fondamental pour le PSG. Les joueurs ont ainsi reçu un superbe accueil de leurs supporters à leur arrivée au stade.

20h06

Le onze anglais

Et on se dirige ensuite vers Liverpool ! Là-aussi, une équipe sans réelle surprise. La ligne offensive sera emmenée par Mo Salah, qui totalise déjà 30 buts et 22 passes décisives cette saison, dont 3 buts et 4 assists en Ligue des Champions. On retrouve les cadres habituels, comme Van Dijk, Gravenberch ou encore Luis Diaz dans ce onze.