PSG-Manchester City EN DIRECT: le match s'emballe avec 4 buts en 10 minutes (2-2)

Les Parisiens enchaînent les petites occasions, avec des tentatives lointaines de Barcola et Dembélé par exemple.

60'

LE QUATRIEME !

Le PSG égalise ! Quel match magnifique ! Doué envoie une frappe enroulée géniale sur la barre et Barcola reprend derrière pour placer le ballon au fond sur le côté gauche du but. 2-2 ! Ramos et Zaïre-Emery sont montés au jeu dans la foulée.