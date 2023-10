PSG-Milan: Zaïre-Emery, "titi" déjà grand

Sa lecture du jeu, sa résistance au pressing et son calme impressionnent et ne cessent de surprendre depuis déjà plusieurs mois. Mercredi, il a continué de marquer les esprits, à l'origine de deux buts.

Le jeune milieu du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery a encore bluffé mercredi par sa technique et sa puissance contre l'AC Milan (3-0), passeur sur deux des trois buts parisiens et élu homme du match.

Sous les yeux du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps présent dans les tribunes parisiennes, "WZE" a encore crevé l'écran par sa puissance et sa sérénité dans un milieu à deux avec Manuel Ugarte. Le Portugais Vitinha oscillant entre le milieu et le côté gauche.

Préservé samedi contre Strasbourg car touché à la cheville avec les Espoirs, le capitaine des Bleuets âgé de 17 ans a bien été aligné dans un Parc des princes des grands soirs. Et heureusement pour le PSG.

Malgré quelques pertes de balles en début de match et une faute qui a couté un coup franc devant la surface (7e), il est à l'origine du premier but parisien. Quand il a remonté le terrain de façon impressionnante et a montré tout son talent, résistant au retour défensif de Tijjani Reijnders.

A la suite de sa course, il a décalé dans un tempo parfait Kylian Mbappé, qui a fait sa spéciale: un enchaînement passement de jambes et tir puissant à ras de terre au premier poteau, battant Mike Maignan, resté statique devant son but (32e).

En fin de match, c'est de nouveau lui, à l'issue d'un gros travail sur le côté droit, qui a trouvé en retrait Lee Kang-In (89e), buteur pour la première fois au PSG.