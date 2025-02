Real Madrid-Manchester City EN DIRECT: menés, les Anglais sont en plein cauchemar à Madrid (1-0)

Et voilà, le premier but tombe dès la première occasion ! Kylian Mbappé est servi en profondeur par Asencio, qui trouve le dos de Dias. Le Français lobe Ederson et place dans le filet latéral. C'est déjà 1-0 !

19h57

La compo de City

On fait pas mal tourner, en revanche, du côté de Manchester City ! De Bruyne et Haaland sont sur le banc, par exemple. Le Finlandais s'était fait mal au genou contre Newcastle. Savinho et Marmoush sont titulaires. Comme Nico Gonzalez.