Un gros défi face au leader de la Ligue des Champions: Bruges veut grapiller des points contre Aston Villa

Le Club disputera mercredi son centième match en Ligue des Champions, un "cap important" que l'équipe tentera de mettre à profit pour se motiver. "Nous jouons contre l'actuel leader, donc une fois le coup de sifflet donné, il faut avoir la volonté absolue de prendre les trois points", a ajouté Hayen. Une volonté présente dans le discours de l'entraîneur. "Nous ne voulons pas seulement signer une bonne performance, nous voulons aussi des résultats", a-t-il affirmé.

"Nous avons montré samedi dernier (lors du déplacement à Oud-Heverlee Louvain, victoire 0-1, ndlr) que l'on n'a pas toujours besoin de bien jouer pour gagner. Si je dois choisir entre le match de samedi dernier et gagner, ou offrir du beau jeu et ne pas prendre de points comme à Milan, je choisis le week-end dernier." Aston Villa, qui débarque au stade Jan Breydel avec les Diables Rouges Youri Tielemans et Amadou Onana, n'a jusqu'à présent perdu aucun match en Ligue des Champions. "Nous savons qu'ils vont mettre beaucoup de pression sur nous, mais nous savons aussi qu'une fois que nous aurons franchi cette première ligne, des occasions s'offriront à nous."