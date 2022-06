Ligue des Nations - L'Espagne et le Portugal se quittent dos à dos

(Belga) Les premiers matchs de la nouvelle édition de la Ligue des Nations avait lieu jeudi soir, avec en tête d'affiche la rencontre à entre l'Espagne et le Portugal en Ligue A. La rencontre, disputée à Séville, a accouché d'un match nul 1-1.

L'Espagne se montrait dominatrice et Alvaro Morata ouvrait le score après un magnifique travail de Gavi et une remise précise de Pablo Sarabia (25e). L'addition était proche de se corser rapidement lorsque Gavi s'amusait des défenseurs portugais avant de remettre à Carlos Soler, mais le milieu de Valence se heurtait à Diogo Costa avant de frapper au-dessus (29e). La première grosse opportunité portugaise arrivait juste avant l'heure de jeu quand Rafael Leao recevait un ballon dans la surface espagnole, mais voyait sa frappe stoppée par Unai Simon (59e). En fin de rencontre, les Portugais, pas à leur avantage depuis le début de la partie, égalisaient par l'intermédiaire de Ricardo Horta qui poussait au fond un centre parfait de Joao Cancelo (82e). Dans l'autre match de la Ligue A, la Tchéquie est venue à bout 2-1 de la Suisse, des buts de Jan Kuchta (11e) et de Djibril Sow contre son camp (58e), alors que Noah Okafor (44e) avait égalisé. Après une journée, c'est donc la Tchéquie qui s'empare pour l'instant de la première place du groupe. (Belga)