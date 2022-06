Ligue des Nations - La Pologne revient en fin de match et s'impose face au Pays de Galles

(Belga) Mercredi soir, la Pologne a battu le Pays de Galles, 2-1, pour la première rencontre de cette saison en Ligue des Nations. Les Polonais prennent provisoirement la tête du groupe 4 de la Ligue A, avec la Belgique et les Pays-Bas.

Après une première période muette, la deuxième mi-temps avait pourtant mal commencé pour la Pologne, qui a encaissé le but d'ouverture des pieds de Jonathan Williams, sur une frappe croisée du droit venue de l'extérieur de la surface (0-1, 52e). Mais les Polonais sont revenus à hauteur de leurs adversaires via Kaminski, qui a ajusté Hennessey en plaçant le ballon dans le petit filet après avoir été trouvé dans la surface par Puchacz (1-1, 72e). Swiderski a finalement offert la victoire à la Pologne en héritant chanceusement d'un ballon dans les six mètres adverses qui avait rebondi sur les défenseurs gallois (2-1, 85e). Les Polonais prennent ainsi la tête du groupe 4 de la Ligue A avant d'affronter la Belgique le 8 juin prochain. Avant cela, les Diables Rouges disputeront un derby face aux Pays-Bas, vendredi au Stade Roi Baudouin. (Belga)