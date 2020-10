Ligue des Nations - Le Danemark rend la première place aux Diables en s'imposant à Wembley

(Belga) Dans l'autre match du Groupe 2 de la Belgique, le Danemark a redonné la première place aux Diables Rouges en allant s'imposer à Wembley (0-1). Réduite à dix suite à la double carte jaune de Harry Maguire (32e), l'Angleterre n'a jamais pu refaire le handicap concédé sur un penalty transformé par Christian Eriksen (35e, 0-1). Du coup, les Scandinaves se hissent en deuxième position avec 7 points, deux de moins que les Belges. Dans le groupe 1, la Pologne a pris la tête à l'Italie. Dans le groupe 3, le Portugal et la France continuent leur coude à coude.

Dans le groupe 1, la Pologne a écarté la Bosnie-Herzégovine rapidement réduite à dix suite à l'exclusion d'Ahmedhodzic (15e). Lewandowski (40e, 1-0) a marqué le premier but, a passé le ballon à Karol Linetty (45e+1, 2-0) et a signé un doublé (52e, 3-0). Le Standardman Cimirot a joué tout le match avec les Bosniens. Face aux Pays-Bas, l'Italie a logiquement ouvert le score par Pellegrini (16e, 1-0) mais a loupé le break par Immobile (23e). Mieux regroupés, les Néerlandais ont égalisé par Donny van de Beek (25e, 1-1) A la reprise, les Oranje ont été bien plus mordants et ont bousculé la défense italienne. Toutefois, Cilissen a dû sortir un ballon chaud d'Immobile, qui avait intercepté une passe en retrait peu appuyée de Hateboer (57e). Le duel est resté incertain jusqu'au bout mais malgré leur envie d'arracher la victoire, les Italiens se retrouvent deuxième avec 6 points, un de moins que la Pologne. Les Pays-Bas (5 points) sont 3e et la Bosnie (2 points) 4e. Dans le groupe 3, le Portugal et la France compte 10 points. En Croatie, la France a globalement maîtrisé la première période et Griezmann a inscrit son 33e but (8e, 0-1). Sur un mouvement lancé par Modric et poursuivi par Bekalo, Vlasic a égalisé (65e, 1-1). La supériorité dans l'intensité des visités était nette quand Pogba est monté au jeu (74e). Le milieu de Manchester United s'est directement fait remarquer mais a surtout effectué une superbe ouverture pour Digne, qui a prolongé en un temps vers Mbappé (79e, 1-2). Même sans Cristiano Ronaldo, le Portugal a infligé à la Suède une quatrième défaite au stade José Alvalade de Lisbonne (3-0). Bernardo Silva (21e) et Diogo Jota (41e, 72e)ont été les artificiers. La Croatie (3 points) est 3e. En Ligue B, l'Autriche et la Norvège se partagent la première place du groupe 1 avec 9 points après des victoires par le plus petit écart. Les Autrichiens ont gagné 0-1 en Roumanie (3e, 4 points) et les Norvégiens 1-0 grâce à un autogoal de l'Irlande du Nord (4e, 1 point). Un but de Fraser (6e) a suffi à l'Ecosse pour prendre la mesure de la Tchéquie et de conserver sa première place du groupe 2 (10e). La Tchéquie reste 2e (6 points) mais est talonnée par Israël (3e, 5 points) victorieuse 2-3 en Slovaquie (4e, 1 point). Les deux matches du groupe 3 se sont terminés par un partage: 0-0 entre la Russie et la Hongrie et 2-2 entre la Turquie et la Serbie, qui a mené 0-2 à la 49e. Au classement, c'est le statu-quo: la Russie (8 points) devance la Hongrie (7), la Turquie (3) et la Serbie (2). Dans le groupe 4, le Pays de Galles, vainqueur 0-1 en Bulgarie et la Finlande, qui a écarté l'Irlande 1-0, ont encore creusé le trou. Les Gallois (10 points) et les Nordiques (9 points) voient au lointain l'Irlande (2 points) et la Bulgarie (1 point). En Ligue C, le groupe 2 reste très serré après qu'Estonie-Arménie et Macédoine du Nord-Géorgie se sont terminés par un partage 1-1. La Macédoine et la Géorgie ont 6 points, l'Arménie 5 et l'Estonie 2. Grâce à sa large victoire 0-4 en Moldavie (1 point), la Slovénie (10 points) a accru son avance sur la Grèce (7 points) tenue en échec 0-0 par le Kosovo (2 points). La Biélorussie, qui a battu le Kazakhstan 2-0, est seul leader du groupe 4 avec 7 points devant la Lituanie et l'Albanie, qui sont neutralisées (0-0) et comptent toutes deux 5 points. Le Kazakhstan est toujours dans le coup avec 4 points. (Belga)