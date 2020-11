Ligue des Nations - Le Monténégro, l'Arménie, la Slovénie et l'Albanie montent en Ligue B

(Belga) Après le Monténégro mardi, l'Arménie, la Slovénie et l'Albanie ont décroché leur promotion pour la Ligue B mercredi. L'Estonie, la Moldavie et le Kazakhstan disputeront les barrages pour éviter la relégation en Ligue D avec l'équipe de Chypre de Johan Walem.

L'Arménie a rempli de justesse son contrat face à la Macédoine du Nord (1-0) grâce à un but de Hovhannes Hambardzumyan (55e). Alors qu'elle arraché son ticket pour l'Euro la semaine dernière via les barrages, la Macédoine avec Gjoko Zajkov (Charleroi) n'a pas réussi à répliquer et a laissé filer la montée. L'Arménie (11 points) en a profité pour sauter la Macédoine (9) au classement du Groupe 2. Tenue en échec 0-0 à domicile, la Géorgie (7 points) termine devant l'Estonie (3 points). Dans le Groupe 3 aussi, le deuxième, la Grèce, recevait le leader, la Slovénie. Cette fois, il n'y a pas eu de changement puisque le duel s'est terminé par un match nul (0-0). La Slovénie (14 points) a devancé la Grèce (12). Le Kosovo, qui a décroché sa première victoire 1-0 face à la Moldavie grâce à Lirim Kastrati (31e), termine troisième (5 points) alors que les Moldaves n'ont récolté qu'un seul point. Pour terminer première du groupe 4, l'Albanie était obligée de battre la Belarusse à Tirana, comme elle l'avait fait en déplacement. Sokol Cikalleshi (20e, 27e pen.)a donné une marge de manoeuvre aux Albanais mais Maksim Skavysh(35e, 2-1) a relancé brièvement le débat. Rey Manaj (44e, 3-1) a creusé de nouveau l'écart que Max Ebong (80e, 3-2) n'a pu que réduire. L'Albanie (11 points) termine première devant la Biélorussie (10) et la Lituanie (8) qui s'est imposée 1-2 au Kazakhstan (4). (Belga)