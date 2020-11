Ligue des Nations - Les Pays-Bas battent facilement la Bosnie, défaite de la Russie en Turquie

(Belga) Les Pays-Bas sont facilement venus à bout de la Bosnie-Herzégovine (3-1) dimanche lors de la 5e journée du groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des Nations. Les Russes, leaders du groupe 3 de la Ligue B, ont perdu en Turquie (3-2).

Un seul match de la Ligue A se jouait à 18h ce dimanche. Les Pays-Bas l'ont emporté 3-1 face à la Bosnie-Herzégovine grâce à un doublé de Georginio WIjnaldum (6e et 14e) et à un but de Memphis Depay (55e). L'Eupenois Smail Prevljak a inscrit le but bosnien (63e). Grâce à ces 3 points, les Néerlandais prennent provisoirement la tête du groupe 1 avec 8 points, en attendant la rencontre entre l'Italie et la Pologne à 20h45. La Bosnie-Herzégovine est dernière du groupe avec 2 points. Dans la Ligue B, la Turquie a fait subir à la Russie sa première défaite de cette Ligue des Nations (3-2). Les buts turcs ont été inscrits par Kenan Karaman (26e), Cengiz Under (32e) et Cenk Tosun sur penalty (51e) alors que Denis Cheryshev avait ouvert le score pour la Russie (11e), réduite à 10 rapidement après l'expulsion d'Andrey Semenov à la 24e. Daler Kuzyayev inscrivait le deuxième but russe à la 57e. La Russie reste pour le moment en tête du groupe 3 avec 8 points, devant la Hongrie (7 points) qui accueille la Serbie (2 points) à 20h45. Grâce à leur victoire, les Turcs comptent 6 points. La Finlande l'a emporté en Bulgarie (1-2) grâce à des buts de Teemu Pukki (7e) et de Robin Lod (45e+1) contre un but de Dimitar Iliev sur penalty (68e) pour la Bulgarie. Les Finlandais restent deuxièmes du groupe 4 avec 12 points, derrière le Pays de Galles qui l'a emporté 1-0 face à l'Irlande grâce à un but de David Brooks (67e). Les Gallois comptent 13 points, l'Irlande est troisième avec 2 points et la Bulgarie clôt la marche avec un point. Dans la Ligue C, l'Arménie a gagné en Géorgie (1-2). Gevorg Ghazaryan (33e) a ouvert le score pour les Arméniens avant que Vako n'égalise pour la Géorgie (65e). C'est Sargis Adamyan qui a offert la victoire aux Arméniens (86e). Au classement du groupe 2, les Arméniens comptent désormais 8 points et reviennent à une longueur du leader macédonien, vainqueur de l'Estonie plus tôt dans la journée (2-1). Les Géorgiens sont troisièmes avec 6 points et l'Estonie est dernière avec 2 points. Dans le groupe 4, la Biélorussie s'est facilement défaite de la Lituanie (2-0) grâce à Evgeni Yablonski (5e) et Max Ebong (20e). Les Biélorusses (10 points) gardent la tête du groupe 4 où l'Albanie a battu le Kazakhstan (3-1). Les buts albanais ont été inscrits par Sokol Cikalleshi (16e), Ardian Ismajli (23e) et Rey Manaj (61e) alors que Aibol Abiken a marqué l'unique but kazakh (25e). Les Albanais sont deuxièmes du groupe avec 8 points, la Lituanie suit avec 5 points et le Kazakhstan compte quatre points. (Belga)