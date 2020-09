Ligue des Nations - Les Pays-Bas battent la Pologne et l'Italie n'aligne pas un 12e succès d'affilée

(Belga) Un but de Steven Bergwijn (62e, 1-0)a permis aux Pays-Bas de battre la Pologne, privée de Robert Lewandowski, vendredi à Amsterdam lors de la première journée de la Ligue des Nations (1-0). Dans l'autre match du groupe 1, l'Italie n'a pas aligné une douzième victoire d'affilée. Elle a été accrochée par la Bosnie Herzégovine au Stade Artemio Franchi de Florence (1-1). Lundi, les Pays-Bas accueilleront l'Italie à la Johan Cruijff Arena d'Amsterdam.

Comme lors de sa précédente confrontation en Italie, la Bosnie a ouvert la marque par Edin Dzeko (58e, 0-1) mais cette fois, elle n'a encaissé que le seul but de Stefano Sensi (67e, 1-1). Le milieu du Standard Gojko Cimirot a joué avec les Bosniens et a pris une carte de jaune pour perte de temps (79e). En Ligue B, l'Autriche, avec l'Anderlechtois Peter Zulj sur le banc, a pris la tête du groupe 1 en allant s'imposer en Norvège. Michael Gregoritsch (35e, 0-1) et Marcel Sabitzer (54e, 0-2, penalty) ont creusé l'écart avant qu'Erling Haaland ne trouve la faille pour les Scandinaves (66e, 1-2). Dans l'autre match, la Roumanie a sans doute songé à la victoire après le but d'ouverture de George Puscas (25e, 1-0) et l'exclusion de l'attaquant nord-irlandais Josh Magennis (39e, 2 jaunes). Mais Gavin Whyte a arraché un point pour les Britanniques (86e, 1-1) Dans le groupe 2, l'Ecosse a pris les devants par Ryan Christie (42e, 1-0) mais Israël a égalisé par Eran Zahavi (73e, 1-1). La Slovaquie n'a pas fait le poids face à la Tchéquie. Vladimir Coufal (48e, 0-1), Borek Dockal (52e, 0-2, pen) et monté au jeu à la 72e, le Brugeois Michael Krmencik (86e, 0-3) ont assuré les trois points avant qu'Ivan Schranz (88e, 1-3) ne rende la défaite moins lourde pour les Slovaques. Dans le groupe 4 de la League C, l'Albanie est allée s'imposer en Biélorussie (0-2) grâce à des buts de Sokol Cikalleshi (21e, 0-1) et de Keidi Bare (79e, 0-2). Plus tôt dans la journée, le Kazakhstan a réussi le même score 0-2 en Lituanie avec des buts de Baktiyor Zaynutdinov (3e) et Islambek Kuat (86e). Le défenseur du Beerschot Yan Vorogovskiy a joué tout le match avec les vainqueurs. . (Belga)