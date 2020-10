Ligue des Nations - Premier succès de l'Allemagne en Ligue des Nations, l'Espagne bat la Suisse

(Belga) L'Allemagne a profité des défections de 14 joueurs ukrainiens en raison de l'épidémie de coronavirus pour s'imposer 1-2 à Kiev samedi soir et ainsi signer son premier succès en Ligue des Nations. Dans l'autre match du groupe 4 de la Ligue A de la compétition, l'Espagne s'est imposée 1-0 contre la Suisse et reste en tête.

A Kiev, le défenseur allemand Matthias Ginter a marqué le premier but de la rencontre (20e) avant que le milieu de terrain du Bayern Munich Leon Goretzka ne double l'avantage de la Mannschaft (49e). L'ancien joueur du Racing Genk Ruslan Malinovski a sauvé l'honneur des troupes d'Andriy Shevchenko en marquant sur pénalty (76e). Simultanément, une jeune équipe espagnole s'est imposée 1-0 contre la Suisse dans cette 3e journée. Mikel Oyarzabal, équipier d'Adnan Januzaj à la Real Sociedad, a inscrit le seul but de la rencontre dans le premier quart d'heure (14e). Au classement, l'Espagne est en tête avec 7 points, devant l'Allemagne (5), l'Ukraine (3) et la Suisse (1). Mardi, l'Ukraine accueillera l'Espagne et l'Allemagne recevra la Suisse.