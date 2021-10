Crash à l'Euro, guerre d'égos, duel face aux Diables: ce journaliste français évoque les problèmes des Bleus

La France affrontera ce jeudi la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations. Un rendez-vous également très attendu chez nos voisins.

Baptiste Desprez, journaliste français pour le quotidien Le Figaro, qui vient d’écrire un livre intitulé "Du Mondial à l’Euro. L’histoire secrète d’un rendez-vous raté", a évoqué avec nous les problèmes d’égos au sein de l’équipe de France, le crash à l’Euro 2020, et le match à venir contre la Belgique.

"En ce moment, il y a des grains de sable qui ont fait dérailler l’Equipe de France, qui était une machine de guerre", souligne-t-il d'emblée. "Après le Mondial 2018, l’équipe a continué à performer. Il y a eu des bons résultats, même si en Ligue des Nations, ils avaient perdu. Ensuite, elle a été piteusement sortie en 8es de finale de l’Euro."

Existe-t-il un guerre d’égos chez les Bleus? "C’est peut-être aller un peu fort car dans une sélection ou dans n’importe quel club, il y a des égos. Forcément, quand il y a des stars planétaires comme Griezmann, Mbappé, Benzema ou d’autres… il y a une gestion délicate. Parfois, on marche sur un fil. Durant l’Euro, il y a eu des problèmes en interne notamment avec Mbappé. Cela a pu créer des problèmes. Effectivement, en termes de management, c’est très difficile de gérer une équipe de haut niveau. L’Equipe de France s’inscrit dans cette lignée. Guerre d’égos sans doute pas, mais des crispations. A l’Euro, il y avait moins d’ambiance, moins d’envie, moins de sérieux peut-être aussi, sur et en dehors du terrain."

Selon lui, le mode de management de Didier Deschamps a changé entre 2018 et 2021. "Il était plus autoritaire en 2018. C’est ce qu’a fait que cette année, avec des permissions données à l’un et à l’autre, on ne l’a pas reconnu dans le rappel ultra tardif de Karim Benzema par exemple. Il n’a pas réussi à trouver la formule pour le faire jouer avec Mbappé et Griezmann. Cela a complètement déréglé cette équipe de France. C’était un bloc solide avec une défense extraordinaire, ce qui n’était plus le cas à l’Euro."

Baptiste Desprez conclut en disant que le match Belgique-France est "très très attendu. Dans cette Ligue des Nations, le plateau est extraordinaire avec une équipe de Belgique qui est fabuleuse, et de l’autre côté il y a l’Italie et l’Espagne. Les Bleus ont envie d’être au niveau et faire taire les critiques présentes depuis plusieurs semaines."