Danemark-Belgique EN DIRECT: pas d'Eden Hazard dans le onze de départ

Après 10 mois sans se voir, les Diables Rouges se retrouvent, ce soir face au Danemark, pour leur rentrée sportive. Un match de Ligue des Nations déjà important face à un adversaire coriace. Le tout sans de nombreux cadres.

Suivez Danemark-Belgique en direct vidéo sur RTL Play.



Les compositions

Danemark: Schmeichel, Kjaer, Christensen, Skov, Delaney, Braithwaite, Eriksen, Dolberg, Wass, Poulsen, Hojbjerg

Belgique: Mignolet, T. Hazard, Vertonghen, Denayer, Alderweireld, Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco, Mertens, Lukaku.



L'avant match

Cela fait 291 jours, depuis la victoire belge contre Chypre le 19 novembre 2019, que les Diables Rouges n'ont plus fait vibrer leurs supporters. Neuf mois et demi plus tard, l'équipe de Roberto Martinez défiera ce samedi soir le Danemark au Parken Stadium de Copenhague à l'occasion de la première journée du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations.



Ce match aurait dû être le premier après l'Euro 2020. La pandémie de coronavirus étant passée par là, les ambitions belges sont désormais reportées d'un an et Vincent Kompany a décidé de ranger ses crampons pour se consacrer pleinement à son nouveau rôle d'entraîneur à Anderlecht. Au lieu d'un match de retrouvailles entre deux nations qui devaient s'affronter en phase de poules de l'Euro, il s'agira du premier des deux duels préparatoires avant celui du 17 juin 2021, date où les 'Danish Dynamite' et les Diables Rouges se retrouveront au Parken Stadium pour la 2e journée du groupe B du championnat d'Europe.

Pour le duel de samedi, le premier entre la Belgique et le Danemark depuis le 3 juin 2000 (2-2) en préparation à l'Euro 2000, Roberto Martinez devra se passer de nombreux de ses cadres. Outre Kompany, le Catalan devra composer sans son inamovible dernier rempart Thibaut Courtois. Le gardien, retourné au Real Madrid, sera remplacé par Simon Mignolet. Véritable régulateur de l'entrejeu belge, Kevin De Bruyne est lui au chevet de sa femme sur le point d'accoucher alors qu'Eden Hazard, capitaine et feu follet offensif des Diables, n'affiche pas la condition suffisante pour jouer entièrement les deux matches.