Italie-Espagne: "On avait souffert contre eux", se souvient le sélectionneur Roberto Mancini

L'Italie, invaincue depuis 37 matches, finira pas perdre "tôt ou tard", reconnaît le sélectionneur de l'équipe d'Italie Roberto Mancini mais, d'ici là, il entend bien étirer sa série en cours mercredi soir en demi-finale de la Ligue des nations contre l'Espagne.



Principaux points de la conférence de presse de l'Italie mardi.



Invaincus jusqu'à quand?



Roberto Mancini: "On est à 37 matches, ça nous plairait de continuer encore, ça dépendra de nous. Luis Enrique (sélectionneur de l'Espagne, ndlr) a raison quand il dit que tôt ou tard ça arrivera (que l'Italie perde, ndlr), c'est mathématique, malheureusement. On aimerait continuer ainsi jusqu'en décembre 2022, mais ce ne sera pas simple. Pour l'instant, on veut faire la finale à Milan. Notre objectif? On a 14 mois jusqu'au Mondial pour progresser et faire progresser les plus jeunes. Ils ont besoin de matches de ce niveau. La Ligue des nations, c'est une compétition importante, ce sont deux matches avec les quatre meilleures équipes européennes, toujours importants pour progresser."



Souvenirs de l'Euro



Roberto Mancini: "On avait souffert contre l'Espagne (1-1 a.p., 4 tirs au but à 2, en demi-finale). C'était le sixième match, l'Espagne avait sans doute fait son meilleur match de l'Euro, ils nous avaient mis en difficulté sur la possession. On doit essayer de mieux aborder certaines situations et être plus rapides."



Giorgio Chiellini, défenseur et capitaine de l'Italie: "Le souvenir est encore vif. Ce fut un match difficile. Je pense qu'il faudra être lucides dans toutes les phases du match: quand on aura le ballon, quand on ne l'aura pas, quand il faudra savoir concrétiser les occasions... On a un grand respect pour l'Espagne, on connaît leurs grandes qualités."



Attaque new-look



Roberto Mancini: "Il nous manque les deux avant-centres de l'Euro qui sont blessés (Immobile et Belotti, ndlr). Un avant-centre peut-être Moise (Kean), un autre est Raspadori. Après, on a plusieurs possibilités avec d'autres joueurs, on verra ce qui est le mieux. Insigne a déjà joué dans ce rôle (en faux neuf, ndlr), Bernardeschi aussi..."



Chiellini sans âge



Giorgio Chiellini: "Je profite de chaque moment, de cette +vieillesse+ footballistique (il a 37 ans, ndlr). J'en profite encore plus maintenant. Depuis que j'ai 32, 33 ans, je savoure chaque instant encore plus que les années précédentes. Je m'amuse et on verra jusqu'où j'arriverai. Les émotions vécues les derniers mois ont été une bouffée d'énergie, une grande incitation pour continuer avec cette légèreté."