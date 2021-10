L'édito d'Emiliano Bonfigli: "Un final 4 sous des airs de revanche"

C’est une semaine riche en émotions qui vous attend sur RTL Sport : les Diables Rouges ont rendez-vous avec le Final Four de la Ligue des Nations. Ils affronteront la France en demi-finale jeudi soir pour une affiche aux allures de revanche. La veille, l’autre demi-finale aura opposé l’Italie à l’Espagne. Ces deux rencontres, ainsi que la finale, sont à suivre sur RTL Sport. Etats des forces en présence avec Emiliano Bonfigli.

Honnêtement, nous ne pouvions rêver plus beau plateau pour ce Final Four. Avec la France, l’Italie et l’Espagne, nos Diables Rouges se retrouvent en compagnie du champion du Monde, du champion d’Europe et d’un demi-finaliste du dernier Euro… Difficile de faire mieux. A elles trois, la France, l’Italie et l’Espagne présentent un palmarès fourni : 7 Coupes du Monde et 7 Euros. Face à ces mastodontes du foot mondial, la Belgique est ambitieuse. Mais a-t-elle les moyens de bousculer la France ?



Jeudi soir, la Belgique affronte en effet la France au Juventus Stadium. L’élimination à l’Euro en quart de finale a charrié énormément de questions : la défense, vieillissante n’est-elle pas le point faible de notre équipe ? Eden Hazard retrouvera-t-il la forme qui était la sienne à la Coupe du Monde 2018 ? Roberto Martinez est-il l’homme de la situation pour remporter un trophée ? Autant de questions encore sans réponse… Mais à un an de la Coupe du Monde au Qatar, cette Ligue des Nations pourra nous en apprendre davantage. A la tête des Diables depuis 5 ans maintenant, Roberto Martinez doit enfin tirer les conclusions de certains échecs pour enfin remporter un trophée. Un succès permettrait à notre équipe d’aborder dans un an le Mondial avec confiance… Une défaite, par contre, jetterait un voile de pessimisme sur notre sélection.



La France, elle, voudra se ressaisir, après l’élimination sans gloire et sans classe face à la Suisse en huitième de finale. Les Bleus voudront très certainement prouver que la déception de l’Euro était un accident de parcours. Avec Benzema-Mbappé-Griezmann, les Français peuvent toujours compter sur un trio très talentueux. A Didier Deschamps de gérer les luttes d’ego. Ce n’est pas simple. Une certitude, dans cette Ligue des Nations, les deux nations ayant le plus à perdre, sont la Belgique et la France.



L’autre demi-finale oppose donc l’Italie à l’Espagne à San Siro. Là aussi, il y aura des airs de revanche car ces deux nations se sont affrontées en demi-finale de l’Euro, avec le succès italien que l’on sait. L’Italie vit toujours un rêve éveillé : 37 matchs consécutifs sans défaite (un record), une équipe louée pour son jeu positif, des jeunes comme Raspadori qui se révèlent… L’histoire va-t-elle se poursuivre ? L’Espagne tentera de répondre avec ses arguments : un jeu extrêmement offensif sous le signe de la jeunesse. Cet Italie-Espagne promet également une très belle soirée !