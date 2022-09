Le Final Four se rapproche: les Pays-Bas survolent la Pologne avant de recevoir les Diables Rouges (vidéo)

En tête du groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des Nations, les Pays-Bas ont confirmé leur bon parcours en l'emportant 0-2 en Pologne, jedui soir à Varsovie, lors de la 5e journée de la compétition. Après un début de rencontre marqué par la blessure rapide de Teun Koopmeiners, remplacé par Steven Berghuis (6e), les Pays-Bas géraient le round d'observation avant de se montrer dangereux les premiers. Sur un centre venu de la droite, Daley Blind se jettait mais ne parvenait pas à glisser la balle au fond (12e).

L'ouverture du score néerlandaise arrivait une poignée de secondes plus tard lorsque Denzel Dumfries centrait devant le but et que Cody Gakpo poussait tranquillement le ballon dans les buts (14e, 0-1). Les Néerlandais contrôlaient la suite de la première période sans se créer de véritable occasion dangereuse. Les Polonais entamaient la seconde période avec des intentions plus offensives, Arkadiusz Milik remplaçant Karol Linetty et Sebastian Szymanski se montrait dangereux mais sa frappe passait au-dessus (54e).

Mais ce sont les Néerlandais qui concrétisaient leur première occasion de la deuxième période: Steven Bergwijn s'appuyait sur l'e joueur de l'Antwerp Vincent Janssen pour doubler la mise (60e, 0-2). Gakpo était proche de s'offrir un doublé et d'alourdir la marque mais la frappe du milieu offensif du PSV frôlait la lucarne de Wojciech Szczesny (80e). Au classement, les Pays-Bas comptent 13 points sur 15 et trônent en tête, avec 3 points d'avance sur la Belgique, qui l'a emporté 2-1 face au Pays de Galles.

La Pologne est 3e du groupe avec 4 points. C'est le Pays de Galles qui clôture le groupe avec un seul point. Les Pays-Bas accueilleront la Belgique dimanche lors de la dernière journée dans un duel pour la première place du groupe. Dans le même temps, le Pays de Galles accueillera la Pologne.