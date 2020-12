Le sélectionneur de l'Italie prévient les Diables Rouges: "Nous voulons redevenir la 1ère nation du monde"

La Belgique défiera la France en demi-finales du Final Four de la Ligue des Nations, le 7 octobre 2021 à Turin. Tel a été le résultat du tirage au sort effectué jeudi au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse. L'autre demie opposera l'Italie à l'Espagne le 6 octobre. La finale est prévue le 10 octobre 2021, à Milan.

L'Italie qui se présentera avec des ambitions. Invaincue, la Squadra a remporté le groupe 1, terminant une longueur devant les Pays-Bas. Grâce notamment à une parfaite maitrise défensive, l'équipe de Roberto Mancini n'a encaissé que deux goals, ce qui fait d'elle la meilleure défense de la Ligue A.

"Un Final Four spectaculaire et très ouvert"

Après le tirage au sort, Roberto Mancini n'a pas hésité à déclarer que, selon lui, la France et la Belgique, qui se rencontreront, sont les favoris du tournoi.

"Ce sera un Final Four spectaculaire et très ouvert avec probablement, en ce moment, les quatre meilleures sélections d'Europe. Et à la fin, nous allons gagner. Ce sera un beau défi contre l'Espagne. Ils sont un peu comme nous, ils ont changé plusieurs joueurs, confirmé quelques éléments expérimentés comme Sergio Ramos, et ils sont revenus très forts", a dit le sélectionneur italien.

"L'objectif est de nous améliorer encore car cela fait tant d'années que nous ne sommes plus la première ou deuxième nation du monde et nous voulons le redevenir. La France et la Belgique sont devant: l'une a gagné le Mondial, l'autre est en tête du classement Fifa. Mon souhait est que les supporteurs reviennent dans les tribunes dès mars pour les matches de qualification à la Coupe du Monde et en juin pour l'Euro, car le sport sans public, ce n'est pas la même chose."