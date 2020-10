Le Portugal a battu la Suède 3-0 mercredi à Lisbonne en Ligue des nations et reste en tête du groupe 3 à égalité avec la France, qui s'est imposée en Croatie (2-1).

Privés de son capitaine et attaquant vedette Cristiano Ronaldo, qui a dû déclarer forfait après avoir été testé positif au nouveau coronavirus, les champions d'Europe en titre ont maîtrisé les débats et trouvé la brèche à trois reprises, par Bernardo Silva (21e) et Diogo Jota (44e, 72e).

> RESULTATS & CLASSEMENTS